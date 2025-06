SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von SAP SE. Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 269,60 EUR abwärts.

Um 09:07 Uhr fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 269,60 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die SAP SE-Aktie bis auf 269,55 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 271,05 EUR. Zuletzt wechselten 47.126 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 283,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 173,84 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 35,52 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,35 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,37 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 292,78 EUR je SAP SE-Aktie aus.

Am 22.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,01 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,04 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.07.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 16.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,15 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

