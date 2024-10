SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Vormittag ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von SAP SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 205,35 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 205,35 EUR zu. Bei 205,85 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 205,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 36.761 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 208,65 EUR erreichte der Titel am 01.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 121,10 EUR am 19.10.2023. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 69,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,15 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 215,00 EUR je SAP SE-Aktie an.

SAP SE ließ sich am 22.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,76 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,29 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 21.10.2024 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 27.10.2025 dürfte SAP SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 4,46 EUR je Aktie aus.

