SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

10.07.24 16:09 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von SAP SE. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 185,80 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere um 15:52 Uhr 0,6 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 186,96 EUR. Bei 185,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 336.220 SAP SE-Aktien. Am 08.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 190,98 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 2,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 118,52 EUR fiel das Papier am 27.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 36,21 Prozent sinken. Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,17 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 197,90 EUR je SAP SE-Aktie an. Am 22.04.2024 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,41 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,04 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,44 Mrd. EUR im Vorjahresquartal. Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 22.07.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 17.07.2025. Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2024 4,56 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich im Minus LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone XETRA-Handel TecDAX beendet den Handel im Minus

