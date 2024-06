SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Vormittag südwärts

Blick auf SAP SE-Kurs

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 176,56 EUR.

Die SAP SE-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 176,56 EUR. Die SAP SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 175,90 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 176,46 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 68.305 SAP SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 184,48 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,49 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.07.2023 Kursverluste bis auf 118,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 32,87 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,18 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 194,30 EUR.

SAP SE ließ sich am 22.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,71 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,04 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 7,44 Mrd. EUR eingefahren.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 22.07.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 17.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,56 EUR fest.

