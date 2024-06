SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Vormittag stärker

SAP SE im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von SAP SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 182,42 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 182,42 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 182,46 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 181,50 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 85.224 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 184,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.03.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 1,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.07.2023 bei 118,52 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,03 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,18 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 194,30 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Am 22.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,71 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,41 EUR erwirtschaftet worden. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,04 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.07.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 17.07.2025.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,56 EUR je Aktie.

