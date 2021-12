SAP SE Aktie News: SAP SE mit grünen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 123,28 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX, der aktuell bei 15.774 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 123,42 EUR. Bei 120,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 724.381 SAP SE-Aktien.

Am 05.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 129,74 EUR an. Am 14.12.2020 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 98,69 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 137,29 EUR. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 5,37 EUR im Jahr 2022 aus.

Die SAP SE zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Geschäftssoftwarelösungen, die die verschiedenen Prozesse innerhalb der Unternehmen und über Unternehmensgrenzen hinweg organisieren. Das Portfolio umfasst Geschäftsanwendungen für große und mittelständische Betriebe sowie Standardlösungen für kleine und mittelgroße Firmen. Darüber hinaus unterstützt SAP mit branchenspezifischen Lösungen Kernprozesse in den Industriezweigen Handel, Finanzen, High-Tech, im Gesundheitswesen und öffentlichen Verwaltungen. Das Flaggschiff des Konzerns stellt dabei die SAP Business-Suite dar, die auf die jeweiligen Anforderungen und Geschäftsziele exakt zugeschnitten werden kann. Basis dieser Anwendung ist die von SAP entwickelte Datenbanktechnik Hana, bei der Daten nicht mehr auf der Festplatte, sondern im Arbeitsspeicher abgelegt werden und so schneller zur Verfügung stehen.

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Oracle-Aktie gewinnt zweistellig: Umsatz und EPS übertreffen Prognosen - Rechtsstreit beschert SAP-Konkurrent Oracle Verlust

Gericht bestätigt Rechtmäßigkeit der Kündigung des Ex-SAP-Betriebsratschefs

SAP-Aktie freundlich - Salesforce-Ausblick kein negativer Treiber

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SAP AG