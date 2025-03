SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit Aufschlag

SAP SE im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 238,30 EUR. Die SAP SE-Aktie legte bis auf 239,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 236,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 305.179 SAP SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 18,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.04.2024 (163,82 EUR). Abschläge von 31,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,38 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 286,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 28.01.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,38 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,47 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 22.04.2025 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 28.04.2026.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

