SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 250,60 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 251,25 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 249,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 50.572 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,13 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.04.2024 bei 163,82 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 34,63 Prozent wieder erreichen.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,38 EUR belaufen. Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 286,50 EUR.

SAP SE ließ sich am 28.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,37 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 9,38 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,47 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.04.2025 veröffentlicht. Am 28.04.2026 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

