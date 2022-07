SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 21.07.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,3 Prozent auf 86,80 EUR. In der Spitze büßte die SAP SE-Aktie bis auf 85,32 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 87,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 2.750.788 Stück.

Am 05.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 129,74 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 33,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,84 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 3,53 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 120,31 EUR.

SAP SE gewährte am 22.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,00 EUR gegenüber 1,40 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,45 Prozent auf 7.077,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.350,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2022 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 19.10.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2022 4,99 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Ausblick: SAP SE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Hot Stocks heute: Gerüchte treiben den Markt - Netflix springt an - SAP überwindet möglicherweise den Abwärtstrend

SAP-Aktie im Fokus: Strategie rund um Cloudprogramme muss sitzen - Talsohle erreicht?

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com