SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Vormittag südwärts

Die SAP SE-Aktie notierte um 21.07.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,7 Prozent auf 87,39 EUR. Die SAP SE-Aktie sank bis auf 86,93 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 87,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 297.616 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 129,74 EUR erreichte der Titel am 05.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 32,64 Prozent Luft nach oben. Bei 83,84 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,23 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 121,46 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 22.04.2022 vor. Es stand ein EPS von 1,00 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,40 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.077,00 EUR im Vergleich zu 6.350,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte SAP SE am 25.10.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 19.10.2023 dürfte SAP SE die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2022 4,99 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

