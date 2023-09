SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagmittag im Minus

Kurs der SAP SE

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 124,98 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 124,98 EUR. In der Spitze büßte die SAP SE-Aktie bis auf 123,84 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 124,68 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 635.580 SAP SE-Aktien.

Am 08.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 131,70 EUR an. Gewinne von 5,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.09.2022 (79,58 EUR). Mit Abgaben von 36,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 134,58 EUR.

Am 20.07.2023 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 1,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,96 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.554,00 EUR umgesetzt, gegenüber 7.517,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die SAP SE-Bilanz für Q3 2023 wird am 18.10.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 17.10.2024 erwartet.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,14 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

