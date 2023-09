SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Donnerstagnachmittag ins Minus

SAP SE im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 124,96 EUR.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 124,96 EUR. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 123,84 EUR nach. Bei 124,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.187.367 SAP SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 131,70 EUR erreichte der Titel am 08.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,39 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.09.2022 bei 79,58 EUR. Mit Abgaben von 36,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 134,58 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 20.07.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,07 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,96 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.554,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.517,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte SAP SE am 18.10.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 17.10.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,14 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

