SAP SE-Aktie aktuell: SAP SE verzeichnet Verluste

Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 103,78 EUR. Darum wird der DAX, der zurzeit bei 13.913 Punkten liegt, von dem Anteilsschein etwas ausgebremst. Die Abwärtsbewegung der SAP SE-Aktie ging bis auf 102,92 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 104,00 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.383.932 Stück gehandelt.

Am 04.09.2020 markierte das Papier bei 143,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Bei 82,13 EUR fiel das Papier am 16.03.2020 auf ein 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 124,76 EUR aus. Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 5,08 EUR je Aktie aus.

Die SAP SE zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Geschäftssoftwarelösungen, die die verschiedenen Prozesse innerhalb der Unternehmen und über Unternehmensgrenzen hinweg organisieren. Das Portfolio umfasst Geschäftsanwendungen für große und mittelständische Betriebe sowie Standardlösungen für kleine und mittelgroße Firmen. Darüber hinaus unterstützt SAP mit branchenspezifischen Lösungen Kernprozesse in den Industriezweigen Handel, Finanzen, High-Tech, im Gesundheitswesen und öffentlichen Verwaltungen. Das Flaggschiff des Konzerns stellt dabei die SAP Business-Suite dar, die auf die jeweiligen Anforderungen und Geschäftsziele exakt zugeschnitten werden kann. Basis dieser Anwendung ist die von SAP entwickelte Datenbanktechnik Hana, bei der Daten nicht mehr auf der Festplatte, sondern im Arbeitsspeicher abgelegt werden und so schneller zur Verfügung stehen.

