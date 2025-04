SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit Abschlägen

SAP SE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,8 Prozent auf 217,45 EUR ab.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 3,8 Prozent im Minus bei 217,45 EUR. Zwischenzeitlich weitete die SAP SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 216,55 EUR aus. Bei 222,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 818.691 Stück gehandelt.

Bei 283,50 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 30,37 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 23.04.2024 Kursverluste bis auf 163,82 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 24,66 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,35 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,37 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 278,14 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 28.01.2025. Es stand ein EPS von 1,37 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 9,38 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 8,47 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.07.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 28.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,18 EUR je Aktie belaufen.

