SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Mittag schwächer

Die SAP SE-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 114,52 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 114,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 114,76 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 515.198 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 24.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 115,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,58 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 120,70 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 26.01.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,00 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,86 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 8.436,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 7.981,00 EUR umgesetzt.

Die SAP SE-Bilanz für Q1 2023 wird am 21.04.2023 erwartet. SAP SE dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 23.04.2024 präsentieren.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,36 EUR je Aktie.

