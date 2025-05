SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Montagnachmittag tiefer

SAP SE im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 259,10 EUR.

Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 259,10 EUR abwärts. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 257,15 EUR nach. Bei 264,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 817.369 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 283,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 9,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 165,26 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 36,22 Prozent Luft nach unten.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2024 mit 2,35 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,38 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 288,11 EUR für die SAP SE-Aktie.

Am 22.04.2025 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 9,01 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 22.07.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 16.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 6,16 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

