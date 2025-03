SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 254,35 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 254,35 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SAP SE-Aktie bisher bei 257,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 254,35 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 373.049 SAP SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 283,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.02.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 11,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 163,82 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,59 Prozent.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,38 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 286,50 EUR je SAP SE-Aktie aus.

SAP SE ließ sich am 28.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,02 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 9,38 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 8,47 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.04.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.04.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,27 EUR je SAP SE-Aktie.

