SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit Verlusten

Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 87,96 EUR. Die SAP SE-Aktie sank bis auf 87,27 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 87,48 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 113.421 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2021 bei 129,74 EUR. Gewinne von 32,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,84 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 4,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 114,46 EUR an.

Am 21.07.2022 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,96 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,75 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.517,00 EUR im Vergleich zu 6.669,00 EUR im Vorjahresquartal.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 25.10.2022 vorlegen. SAP SE dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 19.10.2023 präsentieren.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,85 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP-Aktie leicht im Plus: SAP schlägt SAP Litmos los

SAP-Aktie im Plus: Außergerichtliche Einigung mit Ex-Betriebsratschef

Experten sehen bei SAP-Aktie Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com