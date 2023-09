SAP SE Aktie News: SAP SE verzeichnet am Nachmittag Verluste

SAP SE im Blick

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 121,94 EUR.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 121,94 EUR. In der Spitze fiel die SAP SE-Aktie bis auf 121,24 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 122,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.273.180 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2023 bei 131,70 EUR. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 8,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,98 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 50,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 133,08 EUR.

SAP SE ließ sich am 20.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,07 EUR gegenüber 0,96 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 7.554,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 7.517,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 18.10.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 17.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2023 5,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

