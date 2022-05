SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag fester

Die SAP SE-Aktie konnte um 30.05.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 94,93 EUR. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 95,24 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 94,97 EUR. Bisher wurden heute 69.713 SAP SE-Aktien gehandelt.

Am 05.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 129,74 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 19.05.2022 Kursverluste bis auf 86,81 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 9,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 129,69 EUR.

SAP SE ließ sich am 22.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.077,00 EUR – ein Plus von 11,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 6.350,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die SAP SE-Bilanz für Q2 2022 wird am 21.07.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 20.07.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von SAP SE.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 5,72 EUR im Jahr 2023 aus.

