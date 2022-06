SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 30.06.2022 09:22:00 Uhr 3,8 Prozent auf 86,72 EUR. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 86,72 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 87,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 213.495 SAP SE-Aktien.

Am 05.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 129,74 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,40 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 129,69 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Am 22.04.2022 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,40 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.077,00 EUR im Vergleich zu 6.350,00 EUR im Vorjahresquartal.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 21.07.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 20.07.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,73 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

