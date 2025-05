Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zeigt sich am Vormittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Sartorius vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 236,50 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 236,50 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Sartorius vz-Aktie bei 236,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 234,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.648 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 299,40 EUR. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 21,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 166,05 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 29,79 Prozent wieder erreichen.

Sartorius vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,832 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 267,80 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 16.04.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,70 EUR gegenüber 0,54 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 883,00 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 819,60 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 22.07.2025 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 16.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2025 5,10 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

