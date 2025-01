Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kurs der Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,1 Prozent auf 219,40 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 4,1 Prozent im Plus bei 219,40 EUR. In der Spitze gewann die Sartorius vz-Aktie bis auf 223,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 214,80 EUR. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 96.189 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 383,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Gewinne von 74,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 199,50 EUR fiel das Papier am 02.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 9,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,702 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 256,40 EUR aus.

Sartorius vz ließ sich am 17.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Sartorius vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,13 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Sartorius vz mit einem Umsatz von insgesamt 793,60 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 810,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,11 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 22.01.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,88 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

