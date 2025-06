Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag kaum bewegt

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Sartorius vz. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Sartorius vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 205,40 EUR.

Mit einem Kurs von 205,40 EUR zeigte sich die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel um 11:45 Uhr kaum verändert. Die Sartorius vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 207,40 EUR an. In der Spitze büßte die Sartorius vz-Aktie bis auf 204,80 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 205,30 EUR. Bisher wurden heute 11.440 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 292,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 166,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 23,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,839 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 259,10 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Sartorius vz veröffentlichte am 16.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,70 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 0,54 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent auf 883,00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 819,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.07.2025 terminiert. Schätzungsweise am 16.07.2026 dürfte Sartorius vz die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2025 5,09 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

