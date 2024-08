Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Nachmittag schwächer

So bewegt sich Sartorius vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 238,90 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,9 Prozent auf 238,90 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Sartorius vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 229,10 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 240,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 57.562 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 383,70 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 60,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 02.07.2024 auf bis zu 199,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 16,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,764 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 248,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 18.07.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 860,70 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 832,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.10.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 15.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2024 4,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

