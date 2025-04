Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Kurs der Sartorius vz

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 192,20 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 194,55 EUR. Bei 191,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 62.242 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 346,20 EUR erreichte der Titel am 16.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 80,12 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 166,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,823 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 280,10 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 28.01.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 906,80 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 849,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 16.04.2025 vorlegen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 16.04.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,89 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Aktien von Novo Nordisk, Merck, QIAGEN & Co. unter Druck - Zölle treffen Sektor hart

DAX 40-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sartorius vz von vor 3 Jahren bedeutet

Sartorius-Aktie sinkt: Übernahme von BICO AB