Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag billiger

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 237,50 EUR.

Das Papier von Sartorius vz befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 237,50 EUR ab. In der Spitze büßte die Sartorius vz-Aktie bis auf 236,60 EUR ein. Bei 237,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.624 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 383,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 61,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.07.2024 (199,50 EUR). Mit Abgaben von 16,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,853 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sartorius vz 0,740 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 299,33 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 18.04.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,54 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 1,36 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 819,60 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 903,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 19.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 18.07.2025.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,80 EUR je Aktie.

