Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochvormittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Sartorius vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,6 Prozent auf 229,60 EUR ab.

Um 09:07 Uhr fiel die Sartorius vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,6 Prozent auf 229,60 EUR ab. Die Sartorius vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 229,10 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 233,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 9.128 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 383,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 67,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.07.2024 bei 199,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 15,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Sartorius vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,740 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,744 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 253,55 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Sartorius vz ließ sich am 18.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 1,39 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 860,70 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 832,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 17.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

