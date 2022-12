Sartorius vz Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Sartorius vz

Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 350,90 EUR. Bei 350,60 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 354,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.631 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Bei 605,20 EUR markierte der Titel am 03.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 293,30 EUR ab. Abschläge von 19,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 516,64 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 21.04.2022. Das EPS belief sich auf 2,44 EUR gegenüber 1,77 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Sartorius vz im vergangenen Quartal 1.020,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sartorius vz 791,10 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Sartorius vz am 26.01.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.01.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Sartorius vz.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 9,72 EUR je Sartorius vz-Aktie.

