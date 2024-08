Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochmittag im Plus

So entwickelt sich Sartorius vz

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 239,20 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,6 Prozent auf 239,20 EUR. Die Sartorius vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 239,20 EUR an. Bei 236,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 5.413 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 383,70 EUR erreichte der Titel am 22.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 60,41 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 199,50 EUR. Dieser Wert wurde am 02.07.2024 erreicht. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 19,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Sartorius vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,740 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,776 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 248,00 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 18.07.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,35 EUR, nach 1,39 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Sartorius vz 860,70 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 832,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Sartorius vz am 17.10.2024 vorlegen. Sartorius vz dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 15.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,21 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

