Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz macht am Montagvormittag Boden gut

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Das Papier von Sartorius vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 267,60 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 267,60 EUR. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 267,60 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 264,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.261 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 22.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 383,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 43,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 199,50 EUR. Dieser Wert wurde am 02.07.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 25,45 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,725 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sartorius vz 0,740 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 253,45 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 17.10.2024. Es stand ein EPS von 0,12 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 793,60 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 2,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 810,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.01.2025 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2024 3,97 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

