Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 249,70 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 249,70 EUR. Bei 251,80 EUR erreichte die Sartorius vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 250,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 12.866 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (383,70 EUR) erklomm das Papier am 22.03.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Kursplus von 53,66 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 199,50 EUR. Dieser Wert wurde am 02.07.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 25,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,730 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Sartorius vz-Aktie bei 256,10 EUR.

Am 17.10.2024 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,21 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,11 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 793,60 Mio. EUR im Vergleich zu 810,70 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Sartorius vz am 28.01.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 16.04.2026 dürfte Sartorius vz die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 3,88 EUR in den Büchern stehen haben wird.

