Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zieht am Nachmittag an

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Zuletzt ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 234,40 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 234,40 EUR. Die Sartorius vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 237,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 235,20 EUR. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 27.774 Aktien.

Am 22.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 383,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 63,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 199,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 14,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,827 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 273,00 EUR.

Am 28.01.2025 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,12 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 906,80 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 849,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 16.04.2025 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 16.04.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,82 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

