Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag gefragt

Die Aktie legte um 28.07.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 407,60 EUR zu. Die Sartorius vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 411,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 410,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.658 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 30.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 631,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,47 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 293,30 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 38,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 519,63 EUR.

Am 21.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,44 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,77 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.020,00 EUR – ein Plus von 28,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 791,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q3 2022 wird am 19.10.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 24.10.2023.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 14,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.

