Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 228,00 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Sartorius vz legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 228,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Sartorius vz-Aktie bei 230,60 EUR. Bei 225,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 49.411 Sartorius vz-Aktien.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 299,40 EUR an. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 23,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 166,05 EUR. Mit Abgaben von 27,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Sartorius vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,740 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,829 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 267,80 EUR an.

Am 16.04.2025 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,70 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 0,54 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 883,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 819,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.07.2025 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 16.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,94 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Sartorius-Aktie etwas tiefer: S&P stuft Sartorius auf "BBB-" ab

Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Sartorius vz-Aktie

Barclays nennt Top- und Flop-Aktien in Europa für das 2. Quartal