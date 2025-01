Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gewinnt am Donnerstagmittag

Sartorius vz im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 278,00 EUR nach oben.

Die Sartorius vz-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 278,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bei 281,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 277,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 20.243 Sartorius vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 383,70 EUR. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 27,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 199,50 EUR. Dieser Wert wurde am 02.07.2024 erreicht. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 39,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Sartorius vz seine Aktionäre 2023 mit 0,740 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,728 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 258,50 EUR aus.

Am 28.01.2025 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,65 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,12 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 906,80 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 849,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Sartorius vz am 16.04.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 16.04.2026.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,97 EUR je Aktie.

