Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Um 09:22 Uhr stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 354,50 EUR. Bei 354,60 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 353,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.453 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Bei 631,60 EUR markierte der Titel am 30.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sartorius vz-Aktie somit 43,87 Prozent niedriger. Am 22.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 293,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 20,87 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 516,64 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 21.04.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,44 EUR gegenüber 1,77 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 791,10 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.020,00 EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 26.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 30.01.2024 werfen.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2022 auf 9,72 EUR je Aktie.

