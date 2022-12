Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 369,40 EUR. Die Sartorius vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 369,30 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 370,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 44.839 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 605,20 EUR erreichte der Titel am 03.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Kursplus von 38,96 Prozent wieder erreichen. Am 22.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 293,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 514,75 EUR.

Am 21.04.2022 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,44 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 1,77 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 791,10 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.020,00 EUR ausgewiesen.

Am 26.01.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 30.01.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2022 9,72 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

DAX-Wert Sartorius-Aktie deutlich höher: Sartorius kommt bei Wachstumsplänen schneller voran

Sartorius-Aktie leichter: Sartorius macht gemeinsame Sache mit Bico Group

Sartorius-Aktie leichter: Sartorius-Chef trennt sich von millionenschwerem Aktienpaket

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com