Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 4,95 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Schaeffler gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 4,95 EUR abwärts. Der Kurs der Schaeffler-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,94 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,96 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 49.395 Schaeffler-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,78 EUR) erklomm das Papier am 01.03.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2023 Kursverluste bis auf 4,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,26 Prozent würde die Schaeffler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Schaeffler-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,396 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,07 EUR für die Schaeffler-Aktie aus.

Schaeffler ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,35 EUR. Im letzten Jahr hatte Schaeffler einen Gewinn von 0,19 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,61 Prozent auf 4,09 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.08.2024 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 12.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Schaeffler im Jahr 2024 0,890 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX beendet den Handel im Minus

Börse Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags

Zurückhaltung in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Donnerstagmittag