Schaeffler Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Schaeffler

Die Aktie von Schaeffler gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Schaeffler-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 5,89 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Schaeffler-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 5,89 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Schaeffler-Aktie bis auf 5,88 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,94 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 179.776 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,64 EUR. Mit einem Kursverlust von 21,16 Prozent würde die Schaeffler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Schaeffler-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,450 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,448 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,07 EUR.

Am 07.05.2024 legte Schaeffler die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Schaeffler mit einem Umsatz von insgesamt 4,09 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,61 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 06.08.2024 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 12.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je Schaeffler-Aktie.

