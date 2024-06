Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Nachmittag nordwärts

Blick auf Schaeffler-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Schaeffler. Zuletzt konnte die Aktie von Schaeffler zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 5,85 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 0,6 Prozent auf 5,85 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Schaeffler-Aktie bisher bei 6,03 EUR. Bei 5,91 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 377.580 Schaeffler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 6,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 13,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2023 Kursverluste bis auf 4,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Schaeffler-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,450 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,448 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,32 EUR je Schaeffler-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 07.05.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,09 Mrd. EUR – eine Minderung von 1,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,15 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Schaeffler am 06.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Schaeffler.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,01 EUR fest.

