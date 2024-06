Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag nahe Vortagesschluss

Schaeffler im Fokus

Die Aktie von Schaeffler zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die Schaeffler-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 5,87 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:00 Uhr bei der Schaeffler-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 5,87 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,87 EUR. Das Tagestief markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,87 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,87 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.141 Schaeffler-Aktien.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,78 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 15,42 Prozent Luft nach oben. Am 30.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,435 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Schaeffler 0,450 EUR aus. Analysten bewerten die Schaeffler-Aktie im Durchschnitt mit 7,32 EUR.

Schaeffler ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,35 EUR. Im letzten Jahr hatte Schaeffler einen Gewinn von 0,19 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,09 Mrd. EUR – eine Minderung von 1,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,15 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 12.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Schaeffler.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Schaeffler-Gewinn in Höhe von 0,988 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Handelsende

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht nachmittags Verluste

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen am Mittag zu