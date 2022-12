Schaeffler Aktie News: Schaeffler gibt am Mittwochvormittag ab

Um 09:22 Uhr fiel die Schaeffler-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 6,48 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Schaeffler-Aktie bis auf 6,42 EUR. Mit einem Wert von 6,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 6.427 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 17,52 Prozent Plus fehlen der Schaeffler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 4,44 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 45,83 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,67 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Schaeffler am 08.11.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Schaeffler 4.242,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.332,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Schaeffler wird am 07.03.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 06.03.2024.

Experten taxieren den Schaeffler-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,890 EUR je Aktie.

