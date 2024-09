Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Nachmittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Schaeffler gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Schaeffler gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 4,32 EUR abwärts.

Um 15:51 Uhr rutschte die Schaeffler-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 4,32 EUR ab. Das Tagestief markierte die Schaeffler-Aktie bei 4,32 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,37 EUR. Der Tagesumsatz der Schaeffler-Aktie belief sich zuletzt auf 316.091 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.03.2024 auf bis zu 6,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 56,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schaeffler-Aktie. Am 09.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,32 EUR ab. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 0,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Schaeffler-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,450 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,363 EUR belaufen. Analysten bewerten die Schaeffler-Aktie im Durchschnitt mit 7,18 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schaeffler am 06.08.2024. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Schaeffler ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,19 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Schaeffler dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 11.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,838 EUR fest.

