Schaeffler Aktie News: Schaeffler gibt am Mittwochvormittag ab

Um 09:05 Uhr rutschte die Schaeffler-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 5,43 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Schaeffler-Aktie bis auf 5,43 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,46 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 24.469 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 6,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 24,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,64 EUR am 30.10.2023. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 14,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Schaeffler-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,425 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,32 EUR.

Am 07.05.2024 hat Schaeffler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Schaeffler ein EPS von 0,19 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,09 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 06.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Schaeffler rechnen Experten am 12.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,952 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

