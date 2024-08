Schaeffler Aktie News: Schaeffler büßt am Montagvormittag ein

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 4,65 EUR.

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 4,65 EUR. In der Spitze büßte die Schaeffler-Aktie bis auf 4,65 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,67 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22.892 Schaeffler-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 6,78 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,64 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.08.2024 (4,57 EUR). Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 1,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Schaeffler-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,363 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Schaeffler-Aktie bei 7,18 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Schaeffler am 06.08.2024. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Schaeffler ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,33 Prozent auf 4,19 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.11.2024 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 11.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,838 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

