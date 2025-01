Schaeffler Aktie News: Investoren fliehen am Mittwochnachmittag aus Schaeffler

So bewegt sich Schaeffler

Die Aktie von Schaeffler gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Schaeffler-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 14,0 Prozent auf 3,89 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 14,0 Prozent auf 3,89 EUR. Die Schaeffler-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,69 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.575.530 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Am 01.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 73,96 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,69 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 5,30 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,247 EUR, nach 0,450 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,60 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Am 05.11.2024 hat Schaeffler die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,02 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Schaeffler in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,96 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,06 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 10.03.2026.

Experten taxieren den Schaeffler-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,690 EUR je Aktie.

