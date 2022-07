Schaeffler Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Schaeffler

Um 22.07.2022 12:22:00 Uhr fiel die Schaeffler-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 5,59 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Schaeffler-Aktie bisher bei 5,46 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,56 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 187.649 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,29 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.11.2021 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,53 Prozent. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 4,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 22,11 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler-Aktie wird bei 6,97 EUR angegeben.

Am 10.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3.758,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.560,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 04.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 08.08.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,894 EUR je Schaeffler-Aktie.

