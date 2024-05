Schaeffler Aktie News: Schaeffler gibt am Mittag ab

So entwickelt sich Schaeffler

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 5,90 EUR nach.

Die Schaeffler-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:35 Uhr um 0,3 Prozent auf 5,90 EUR ab. Die Schaeffler-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,87 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,89 EUR. Bisher wurden via XETRA 37.328 Schaeffler-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Gewinne von 14,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,64 EUR am 30.10.2023. Abschläge von 21,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Schaeffler-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,448 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Schaeffler-Aktie bei 7,07 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Schaeffler am 07.05.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,35 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,61 Prozent zurück. Hier wurden 4,09 Mrd. EUR gegenüber 4,15 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Schaeffler am 06.08.2024 präsentieren. Schaeffler dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,962 EUR je Schaeffler-Aktie belaufen.

