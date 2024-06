Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag mit Kursplus

Kurs der Schaeffler

Die Aktie von Schaeffler zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Schaeffler legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 5,35 EUR.

Um 09:05 Uhr wies die Schaeffler-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 5,35 EUR nach oben. Die Schaeffler-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,37 EUR an. Bei 5,31 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Schaeffler-Aktie belief sich zuletzt auf 8.267 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 6,78 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 26,75 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 4,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,450 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,425 EUR je Schaeffler-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,32 EUR für die Schaeffler-Aktie.

Am 07.05.2024 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Schaeffler im vergangenen Quartal 4,09 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Schaeffler 4,15 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 12.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,952 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

